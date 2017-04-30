Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile ilgili herhangi bir olayda sadece Türklerin karar verebileceğini belirten Szijjarto, eleştiri yerine diyaloğun sürdürülmesi gerektiğine dikkati çekti. Bunun sadece ekonomik sebeplerden dolayı değil, aynı zamanda AB’nin güvenliği için de gerekli olduğunu vurguladı.