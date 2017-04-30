Türkiye ile ilgili herhangi bir olayda sadece Türklerin karar verebileceğini belirten Szijjarto, eleştiri yerine diyaloğun sürdürülmesi gerektiğine dikkati çekti. Bunun sadece ekonomik sebeplerden dolayı değil, aynı zamanda AB’nin güvenliği için de gerekli olduğunu vurguladı.
Szijjarto: AB Türkiye'yi sürekli eleştirmekten vazgeçsin
30.04.2017 - 16:41 | Son Güncelleme: 30.04.2017 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malta'da düzenlenen AB Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB'nin Ankara'yı sürekli eleştirmekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
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469154 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/469154.aspx
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