Yunanistan'da Filistin'e destek gösterilerine polis müdahale etti
Düzenleyen: Selin Atış / Kaynak: İHA- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İHA
Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen Filistin’e destek gösterisine polis müdahale etti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Yunanistan’ın başkenti Atina’da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Parlamento binası önünde toplanan 300’den fazla kişi, ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak, "Refah'tan elinizi çekin" yazılı pankart açtı. Bazı göstericilerin Mısır Büyükelçiliği’nin kapısına tırmanması sonrası polis, gruba göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Düzenleyen: Selin Atış - Dünya
Kaynak: İHA
Kaynak: İHA