Pekin’de gerçekleşen görüşmede Türkiye ile Çin arasında ikili iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Görüşmede FETÖ terör örgütü ile mücadele konusunu gündeme getiren Bozdağ’ın, Çin’de bulunan FETÖ mensuplarının Türkiye’ye iade edilmesini istediği öğrenildi.