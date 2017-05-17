Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevine son verilen eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin, "görevden uzaklaştırılmasıyla" ilgili halka açık oturumlarda konuşması için ABD Kongresinden iki ayrı davet aldığı bildirildi.

ABD Senatosunun İstihbarat Komitesi ve Adalet Komitesi, Comey'yi halka açık oturumlarda konuşması için davet etti.

Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Richard Burr ile komite üyesi Demokrat Senatör Mark Warner, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, Comey'ye, "görevinden uzaklaştırılmasıyla" ilgili komitede konuşmak üzere davet mektubu gönderdiklerini ve kendisinden olumlu yanıt alacaklarına inandıklarını söyledi.

Senatörler, komitenin Comey ile basın kapalı görüşme yapmayı istediğini de bildirdi.

Comey, komitenin geçen haftaki kapalı görüşme talebini geri çevirmiş, kamuoyuna açık olması halinde Senatoya geleceğini belirtmişti.

Comey'ye ikinci davet

Senato Adalet Komitesinin de Comey'yi konuyla ilgili en kısa zamanda davet edeceği kaydedildi.

Komitenin Rusya soruşturmasıyla ilgili alt komitesi üyesi Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile Demokrat Senatör Sheldon Whitehouse, basın mensuplarına yaptıkları değerlendirmede, Comey'ye davet mektubunu kısa sürede ulaştıracaklarını açıkladı.

Trump, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Comey'nin görevine 10 Mayıs'ta son vermiş, bu durum ABD kamuoyundaki Rusya tartışmalarını alevlendirmişti.

Comey ile ilgili basına yaptığı ilk açıklamada "İşini iyi yapmıyordu. Bu kadar basit." ifadesini kullanan Trump, daha sonra Twitter hesabından "Comey, ister Cumhuriyetçi isterse Demokrat olsun Washington'daki hemen herkesin güvenini kaybetmişti. İşler normale döndüğünde herkes bana (bu kararımdan dolayı) teşekkür edecek." açıklamasını yapmıştı.