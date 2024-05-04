İsrail Batı Şeria'da gece baskını yaptı: 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarm kenti yakınlarındaki bir köye gece düzenlediği baskında beş Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın haberine göre, gece boyunca kuşatma altında olan Tulkarem çevresinde İsrail askeri araçları ve askerleri yığılırken, özel kuvvetler ile binadakiler arasında çatışma çıktı. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem kentinde bir eve baskın düzenledi. Çıkan çatışmada İsrail güçleri 5 Filistinliyi öldürdü ve 13 saatlik operasyonun ardından binaları ateşe verip kentten ayrıldı.