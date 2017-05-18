Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de 22 Ocak-29 Nisan'da gözaltına alınan göçmenlerin sayısının 40 bini aştığı bildirildi.ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi Yönetici Vekili Thomas Homan tarafından açıklanan verilere göre, ülkede sınır dışı edilmek üzere 22 Ocak-29 Nisan arasında gözaltına alınan kişilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 41 bin 300'e ulaştı. Ülkede 24 Ocak ila 30 Nisan 2016 tarihlerinde 30 bin kişi ülkede yasa dışı kaldıkları şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerden haklarında adli hüküm olmayanların 2016'nın aynı döneminde 4 bin 200 olduğu, bu rakamın da iki kattan fazla artarak 10 bin 800'e yükseldiği belirtildi.Homan, gözaltı sayısındaki artışın göçmenlik muhafaza çalışmalarının hızlandırılmasından kaynaklandığını ifade etti.ABD Devlet Başkanı Donald Trump yönetiminde gümrük muhafaza görevlilerinin, "kendi işlerini yapmaya izin verildiği" için moralinin düzeldiğini dile getiren Homan, "Onların işi kanunu uygulamak, onların tam olarak yaptıkları da bu." dedi.Öte yandan Homan, söz konusu dönemde gözaltına alınan göçmenlerin sayısının arttığını ancak sınır dışı edilenlerin sayısının yüzde 12 düştüğünü söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sadece 5 gün sonra "yasa dışı göçmenleri önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören bir kararnameyi imzalamıştı.