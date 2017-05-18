Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar sürgününün 73. yılı nedeniyle opera binasında düzenlenen programda bir konuşma yaptı.

Yıllar geçse de Kırım Tatarlarının 1944'te yaşadığı sürgünün acısının hafiflemeyeceğini belirten Kırımoğlu, "Mesele yalnız ölenlerin sayısında değil. Bu suçun temelinde milletimizi yok etmek vardı. O dönemin komünist gazeteleri bunu açıkça yazdı. Kırım yarımadası Rus yarımadası olacaktı. Rus dünyasını genişletmek için etnik temizlik yapıldı. Ancak bu suçlar hiçbir zaman unutulmayacak ve hiçbir zaman affedilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kırımoğlu, sürgünden sonra hayatta kalanların yarım yüzyıl boyunca vatanlarına dönmek ve haklarını elde etmek için mücadele verdiğini belirterek, "18 Mayıs milletimiz için sadece yas günü değil aynı zamanda milletimizin seferberlik ve birlik günüdür." dedi.

Kırım Tatarlarına karşı suç işleyen rejimin ortadan kaybolup gittiğine dikkati çeken Kırımoğlu, "Ancak bu sürgünden sonra başımıza bir felaket daha geldi. Sovyet rejiminin mirasçısı Rusya, toprağımızı yeniden işgal etti ve toprağımızda Sovyet rejiminden daha beter bir rejim uygulandı." diye konuştu.

Bugün ile 1944 arasında büyük fark olduğuna işaret eden Kırımoğlu, o dönemde milyonlarca insanın sürgün edilmesine dünyanın sessiz kaldığını, bugün ise yalnız olmadıklarını dile getirdi.

Kırımoğlu, başta Ukrayna olmak üzere dünyadaki bütün demokratik devletlerin, Kırım Tatarlarına destek verdiğine dikkati çekerek, "Biz mutlaka toprağımızı geri alacağız ve bu suçu işleyen Kremlin'i bunun hesabını vermeye mecbur edeceğiz." dedi.