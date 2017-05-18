Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM tarafından düzenlenen, iki gün sürecek Sürdürülebilir Kalkınma Afrika Bölgesel Forumu, çok sayıda Afrikalı bakan ve uzmanın katılımıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı.

Forumda, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde kıtada gelinen son nokta ve atılması gereken adımlar tartışılıyor.

BM Afrika Ekonomi Komisyonu Genel Sekreteri Vera Songwe, açılıştaki konuşmasında, forumun amacının sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için atılacak adımları ve projeleri ortaya koymak olduğunu söyledi. Songwe, kıtada büyüyen eşitsizliğin ve işsizliğin de toplantılarda ele alınacağını belirtti.

İşsizlik büyük sorun

Öte yandan toplantıya katılanlara Afrika'yla ilgili BM'nin hazırladığı rapor dağıtıldı.

Raporda, Afrika kıtasının gelecek yıllarda karşılaşacağı en büyük sorunlardan birinin işsizlik olacağı belirtildi.

Nüfusa paralel işsizliğin de artacağı, 2050 yılı itibarıyla Afrika kıtasının yüzde 60'ının çalışma yaşında olacağı vurgulanan raporda, 2050 yılında dünyada çalışan nüfustaki dört kişiden birinin Afrikalı olacağı kaydedildi.

Ayrıca Afrika'nın 10 yıl içinde 110 milyon kişilik yeni istihdam alanı oluşturması gerektiği, geçen 10 yılda sadece 37 milyon kişilik istihdam alanı açıldığı aktarıldı.