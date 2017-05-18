Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler hükümeti, Avrupa Birliğinden (AB) hibe almayacağını bildirdi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı (Rodrigo Duterte), Maliye Bakanlığının AB'den hibe alınmasının ülkenin içişlerine müdahaleye izin vereceği, bu nedenle hibelerin kabul edilmemesi yönündeki tavsiyesini onayladı." dedi.

Hibelerin ülkenin bağımsızlığını etkileme ihtimali olduğuna işaret eden Abella, Filipinler hükümetinin yabancı ülke ve kuruluşlardan alacağı borç ve hibeleri kabul etme ya da reddetme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Başkent Manila'daki AB delegasyonundan Thelma Gecolea, Filipinler hükümetinin ülkedeki kalkınma projeleri için AB'nin hibe ettiği 250 milyon avro tutarındaki fonu artık kabul etmeyeceğine ilişkin kararı kendilerine sözlü olarak ilettiğini ancak henüz yazılı bildirim yapılmadığını kaydetti.

AB'nin Manila Büyükelçisi Franz Jessen da kararın ülkeye 250 milyon avro kayba uğratacağını savundu.