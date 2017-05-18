Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya'nın Güney Çin Denizi’nde düzenlediği askeri tatbikatta topun arızalanarak kendi kendine ateşlenmesi sonucu dört askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

"Jakarta Post" gazetesinin haberine göre, Güney Çin Denizi'ndeki Riau Adaları’nın Tanjung Datuk bölgesinde yapılan askeri tatbikat sırasında Çin yapımı top, arızalanarak kendi kendine ateşlendi.

Kazada dört asker öldü, sekiz asker yaralandı.

Endonezya Ordu Sözcüsü Alfret Denny Tuejeh, teknik arızadan kaynaklanan kazayla ilgili araştırma başlatıldığını söyledi.