Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre'nin Cenevre kentinde 6. turu düzenlenen Suriye konulu görüşmelerine katılan muhalefet heyetinin başkanı Nasır el-Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti, Cenevre'deki BM Ofisi'nde BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile TSİ 13.00'te ve 16.00'da iki kez görüştü.

Son görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Hariri, Esed rejiminin Özgür Suriye Ordusu (ÖSÖ) kontrolündeki bölgelere saldırılarının devam ettiğini belirtti.

Hariri, rejimin Cenevre'deki her Suriye görüşmesinde sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkati çekerek, "Uluslararası toplum maalesef bu rejimin Suriye halkına karşı işlediği tüm katliamları durdurmak için şu ana kadar hiçbir şey yapmadı." dedi.

Hariri, 6. tur görüşmelerinde rejimin Suriye'deki insan hakları ihlallerini, mahkumların karşılaştığı işkenceleri ve bazı mahkumların serbest bırakılarak zorla muhalif güçlere karşı savaştırılmasını içeren bir raporu Mistura'ya sunduklarını açıkladı.

Muhalefet heyeti başkanı, BM özel temsilcisiyle bugün yaptıkları toplantılarda Suriye görüşmelerinin dört ana dosyasından biri olan geçiş yönetimine odaklandıklarını aktardı.

Günün ilk görüşmesinde ana başlıklardan anayasa konusunda Mistura'ya görüşlerini ilettiklerini anlatan Hariri, "İkinci buluşmamızda da geçiş yönetimi konusunu daha önceki iki turun aksine daha fazla detaylı bir şekilde ele aldık." dedi.

Hariri, tek hedeflerinin Suriye halkının özgürlüğünü kazanması olduğunu vurgulayarak, bunun da sadece siyasi geçiş sürecinin başlamasıyla mümkün olabileceğini kaydetti.

"İran'ın sabotaj rolünü içeren bir belge sunacağız"

Siyasi geçiş sürecine bir an evvel geçilmesi için anayasa dahil tüm konuları teknik toplantılar düzeyinde ele almaya devam edeceklerini belirten Hariri, yarın yapacakları görüşmeye de değindi.

Hariri, "Yarın Mistura'ya İran'ın bölgede ve özellikle Suriye'deki oynadığı sabotaj rolü ve ülkedeki mahkumların durumunu içeren bir belge sunacağız. Detaylarıyla bu belge hakkında konuşacağız." dedi.

Öte yandan, Mistura'nın ofisinden yapılan açıklamada da gerek muhalefet gerekse rejim heyetiyle anayasa konusundaki teknik görüşmelerin başladığı duyuruldu.

Salı günü başlayan görüşmelerin yarın ya da cumartesi sona ermesi bekleniyor.