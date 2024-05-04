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Gazze gündemli İİT Zirvesinde Bakan Fidan'dan kritik diplomatik temaslar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Muhammed, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Somali Başbakan Yardımcısı Salah Jama ile görüştü.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi, "sürdürülebilir kalkınma için diyalog doluyla birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi" temasıyla gerçekleştiriliyor. Zirvede İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son durumun da görüşülmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT 15. Zirvesi dolayısıyla birçok diplomatik temas gerçekleştirdi. 

SUDAN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'da Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Gambiya'nın başkenti Banjul’da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

İTT Zirvesinde Bakan Fidan'dan diplomatik temaslar - 1. Resim

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Gambiya'nın başkenti Banjul’da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un yanı sıra Somali Başbakan Yardımcısı Salah Jama ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

İTT Zirvesinde Bakan Fidan'dan diplomatik temaslar - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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