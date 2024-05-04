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İsrail savaş kabinesinde fikir ayrılığı alevleniyor, Bakan'dan "histerik olmayın" uyarısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail savaş kabinesinde fikir ayrılığı alevleniyor, Bakan&#039;dan &quot;histerik olmayın&quot; uyarısı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Bakanı Benny Gantz, İsrail'in ateşkes önerisiyle ilgili olarak Hamas'tan resmi bir cevap alana kadar itidalli davranma ve siyasi histeriye kapılmama uyarısı yaptı.

İsrail Bakanı Benny Gantz, İsrail'in ateşkes önerisiyle ilgili olarak Hamas'tan henüz resmi bir cevap almadığını bildirdi. Times of Israel'e yaptığı açıklamada Gantz, Hamas'ın resmi bir cevap vermesi halinde İsrail savaş kabinesinin bunu görüşmek üzere toplanacağını da sözlerine ekledi.

İsrail medyasına yaptığı açıklamada Gantz, kabinenin fikir ayrılıklarına değinen ifadelere yer verdi. Açıklaması sırasında savaş kabinesi üyesi Gantz, “‘Diplomatik kaynaklara’ ve diğer tüm karar alıcılara resmi gelişmeleri beklemelerini, itidalli davranmalarını ve siyasi nedenlerle histerik olmamalarını tavsiye ediyorum” dedi.

BAKANLAR ARASI MÜCADELE

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifine vereceği cevap her ne olursa olsun Refah'a saldıracaklarını açıklamış ve bunu birçok kez tekrar etmişti. Netanyahu koalisyonunun aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi isimler de çok kez bu fikri destekleyen açıklamalarda bulundu. İsrail medyasında, bu bakanların Netanyahu'ya Hamas ile anlaşmayı kabul etmeyip Refah'a saldırması yönünde büyük baskılar yapıldığı yazıyor. 

Tam da böyle bir ortamda Gantz'ın itidal çağrısı, savaş kabinesindeki fikir ayrılıklarını ateşledi. Gantz'ın açıklamalarının, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "savaşın sona ermemesi ve Refah saldırısı ile devam etmesi" fikrine karşılık yapıldığı tartışıldı. 

 

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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