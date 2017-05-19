Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Goran Hareketi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mustafa, ikamet ettiği IKBY'nin Süleymaniye kentinde hayatını kaybetti.



73 yaşındaki Mustafa, 14 Mayıs'ta yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü İngiltere'nin başkenti Londra'dan Süleymaniye'ye dönmüştü.



Noşirvan Mustafa kimdir ?



IKBY'nin Süleymaniye kentinde 1944 yılında doğan Mustafa, 1967'da Bağdat Üniversitesi'nde Siyasi Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Noşirvan Mustafa, 2006 yılına kadar KYB'nin Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı



Mustafa, KYB'den ayrıldıktan sonra 2007 yılında Değişim Hareketi'ni kurdu, 2009'da ise resmi bir şekilde Irak'taki genel seçimlere katıldı.

