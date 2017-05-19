Libya’nın ikinci büyük şehri Bingazi’de cuma namazı sonrasında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Ülkenin en büyük kabilelerinden bir olan El Awaqir aşireti liderlerinden Ibrayk El Awati’nin de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.
Saldırının ardından sosyal medyada olay yerinde yanan aracın ve kurbanların fotoğrafları paylaşıldı.
Öte yandan, Libya Ulusal Ordusu (LNA), 3 yıldır Bingazi ve Libya’nın güney bölgesinde terörle mücadele ediyor.