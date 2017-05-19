Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, İngiltere'nin başkenti Londra'da 5 yıldır kaldığı Ekvador Büyükelçiliğinin balkonuna çıkarak, gelişmelere ilişkin basın açıklaması yaptı.



Balkona çıktığında bir süre konuşmadan sadece yumruğunu havaya kaldırarak gazetecilere bakan Assange, "Bugün benim ve BM insanlar hakları sistemi için önemli bir zafer" dedi.



Zaferin, herhangi bir suç isnadı olmaksızın 7 yıl boyunca cezaevinde, ev hapsinde ve 5 yıl boyunca da güneş yüzü görmeden elçilikte tutuklu kalmasını silmediğini dile getiren Assange, "Çocuklarımın bensiz büyüdüğü, suç isnadı olmaksızın geçen 7 yıl. Bu, affedebileceğim, unutabileceğim bir şey değil" diye konuştu.



Konuşmasında Avrupa Birliği'nin (AB) uygulamalarını da eleştiren Assange, şunları dile getirdi:

"Gerçek şu ki artık herhangi bir suç isnadı olmadan tutuklanmak ve iade edilmek, AB'nin bir özelliği haline geldi. Benim davam da siyasi sebeplerden dolayı istismar edilen bir özellik. Ancak diğer davalarda da birçok kişi korkunç adaletsizliklere maruz bırakıldı" değerlendirmesinde bulundu.



Bugünü "önemli bir zafer" ve "suçsuzluğun kanıtlanması" ifadeleriyle tanımlayan Assange, "Ancak yol daha uzun. Savaş bitmekten çok uzakta. Tam savaş asıl şimdi başlıyor" sözlerine yer verdi.



Balkonun altında bekleyen gazetecilerin, elçilikten çıkıp çıkmayacağı yönündeki sorularını yanıtsız bırakan Assange, şunları kaydetti:

"Yasal çalışanlarım İngiliz yetkililerle iletişime geçti. İleriye yönelik en iyi yolun ne olduğu hakkında diyaloğa girmeyi umuyoruz. Bir nebze de olsa İngiltere de suç isnadı olmaksızın kişinin iadesini kabul etmesiyle, AB ile girdiği süreçle sömürüldü. İngiltere, ülke topraklarında hali hazırda ABD'ye iade emri olup olmadığını şu aşamada ne teyit ne de reddediyor. Bizim açmak istediğimiz diyalog da budur."



ABD ile de benzer bir diyalog başlatmak istediklerinin altını çizen Assange, "ABD'nin son derece tehditkar açıklamalarına rağmen, yaşananlara ilişkin ABD Adalet Bakanlığı ile diyalog kurmaktan her zaman mutluluk duyarım" dedi.



Assange, desteklerinden ötürü BM'ye ve Ekvador'a teşekkür ederek, "Özellikle BM'nin insan hakları sistemine teşekkür ederim. Ayrıca Ekvador'a, Ekvador halkına ve sığınma sistemine de teşekkür ederim. Yoğun baskı karşısında dahi benim sığınma talebimin yanında durdular" ifadelerini kullandı.



Assange konuşmasında ayrıca Wikileaks'e belge sızdıran ABD ordusunda görevli eski asker Chelsea Manning'in tahliyesini de "önemli bir zafer" sözleriyle tanımladı.



BALKON ALTINDA DESTEK GÖSTERİSİ

Assange, konuşmasının ardından içeriye geri girerken, balkonun altında da Assange'a destek gösterisi düzenlendi.



Gösteride katılımcılar ellerinde "Özgür basın, özgür Assange", "ABD, ellerini Assange'ın üzerinden çek" ve "Cadı avına son verin, Assange'ın sığınmasına izin verin" yazılı dövizler taşırken, "Assange'ı serbest bırakın" yazılı büyük pankartları binanın parmaklıklarına astı.



Bu arada Assange ile gelişmelere ilişkin İskoçya'yı ziyareti sırasında konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May de konunun güvenlik güçlerini ilgilendirdiğini söyledi.



HAKKINDA HALEN YAKALAMA EMRİ BULUNUYOR

İngiliz polisi ise Assange'ın Ekvador Büyükelçilik binasını terk etmesi durumunda Haziran 2012'de mahkemeye çıkmadığı için Westminster Sulh Hukuk Mahkemesinin daha önce verdiği tutuklama emrini yerine getireceğini duyurmuştu.



45 yaşındaki Assange, 5 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliği'nin bir odasında yaşıyor.



İngiliz mahkemesi 2012 yılında, Avustralya vatandaşı Julian Assange'ın 2010 yılında iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Ancak Assange, hakkındaki iddiaları reddediyor.



Assange, hakkındaki iade kararının ardından 2012 yılının haziran ayında İngiltere'deyken İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. Ekvador, çok sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange'ın siyasi iltica talebini kabul etmişti.