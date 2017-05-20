Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Alman parlamenterlere İncirlik'e giriş izni vermemesinin ardından ardından Ürdün'e giderek alternatif üs arayışına girişen Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen önemli açıklamalar yaptı.

"ÜSTEN BİR HAYLİ ETKİLENDİM"

Ürdün'de önce Kral Abdullah'la görüşen ardından Azraq Havaüssü'nü ziyaret eden von der Leyen, üsten bir hayli etkilendiğini söyledi. Leyen, "Bu hava üssündeki oldukça fazla potansiyel var. Olumlu bir karşılama ve bolca destek gördüğümüz için çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

"İHTİMALLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Almanya'nın üsle ilgili olarak son kararını henüz vermediğini ve Türkiye ile görüşmelerin halen devam ettiğini söyleyen Almanya Savunma Bakanı, "Taşınmak zorunda kalma ihtimalimize karşı hazır olmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Irak ile Suriye'ye sınırı bulunan Ürdün'ün aynı zamanda ABD'nin öncülüğünü yaptığı DEAŞ karşıtı koalisyonda bulunmasının, Azraq Havaüssü'nü Almanya için cazip kıldığı belirtildi.

Von der Leyen, yaptığı konuşmada Alman parlamenterlerin yurtdışındaki Alman birliklerini ziyaret edebilmelerinin kendileri için kritik önemde olduğunu söyledi.