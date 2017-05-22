Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Shanghai Daily'nin haberine göre, Çin devlet şirketi Commercial Aircraft Co. (COMAC) ve Rusya'nın United Aircraft Corp. firması, China-Russia Commercial Aircraft Corporation Ltd. firmasını kurdu.

İki ülkenin yarı yarıya ortak olduğu şirketin, 280 koltuk kapasiteli, menzili 12 bin kilometre olacak geniş gövdeli uçak üreteceği, bu uçak için konsept tasarımı ve 3 yıllık ön çalışma yapıldığı belirtildi.

Projenin 13-20 milyar dolara mal olacağına işaret edilirken, Çin'in ortak üretilecek uçağa 929 adını vereceği ve uçağın Boeing'in 787 ve Airbus'ın A350 modeline rakip olacağı ifade edildi.