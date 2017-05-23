Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Manchester kentindeki konser salonunda gerçekleşen terör saldırısının ardından ülkenin güvenliğini gözden geçirmek için bakanlıkta, terörle mücadele, istihbarat ve güvenlikten sorumlu bütün birimlerin yöneticilerinin katıldığı toplantı düzenleyen Collomb, ardından basın açıklaması yaptı.

Manchester'daki saldırının 2005'ten bu yana İngiltere'ye yönelik en ciddi terör saldırısı olduğunu ifade eden Collomb, bunun terör tehdidinin Avrupa kıtasındaki bütün ülkelerde yüksek düzeyde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Collomb, toplantıda, kültürel ve sportif etkinliklere yönelik olası saldırılara karşı ülkedeki bütün valilere genelge gönderme kararı alındığını kaydetti.

Fransızların güvenliğini sağlamak için bütün imkanların kullanıldığını ifade eden Collomb, ülkedeki halka açık etkinliklerde ve havalimanlarında güvenliğin artırılacağını, bütün güvenlik güçlerinin Fransa'nın her yerinde seferber olduğunu anlattı.