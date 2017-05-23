Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, Gazze'deki insani krize dikkati çekmek amacıyla yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazze'de devam eden elektrik krizinin hayatı ciddi anlamda olumsuz etkilediği ve bölgede her geçen gün kötüleşen insani durum nedeniyle felaketin yaklaştığı uyarısı yapıldı.

Elektrik krizinin çözümü için herhangi bir adım atılmadığına işaret edilen açıklamada, yetkililerin konuya gereken hassasiyeti göstermediği savunuldu.

Gazze'deki elektrik dağıtım şirketi, Ramallah'taki Filistin hükümetinin elektrik santralini çalıştırmak için gereken yakıta ek vergi uygulamasının krizi büyüttüğünü belirtiyor.

Filistin hükümeti ise bunu reddederek, Hamas'ın dağıtım şirketi ve enerji kurumunda etkinliğini sürdürmesinin hükümetin görevlerini yerine getirmesini engellediğini savunuyor.