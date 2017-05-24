Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz basını, intihar saldırısını düzenleyen Salman Abadi'ye yardım eden kişilerin firar durumunda olduğuna ilişkin şüphelerin arttığını duyurdu. Reuters haber ajansına konuşan güvenlik kaynakları, polisin Abadi'ye bomba yapımı konusunda yardım eden bir kişinin peşinde olduğunu aktardı.

Öte yandan, İngiltere'de bugün bombalı saldırıyla ilişkili olduğu açıklanan 3 kişi gözaltına alınmıştı. BBC News, bu kişiler arasında Abadi'nin büyük kardeşinin de bulunduğunu duyurdu.

İngiliz polisi saldırının ardından eylemin tek kişinin mi yoksa bir grup halinde mi gerçekleştiğinin araştırıldığını açıklamıştı.