Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, "200'den fazla Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi koruması altında Aksa'nın avlusuna girdiği ve Müslümanlara karşı kışkırtıcı davranışlarda bulunduğu" belirtildi.

İsrail'in 1967 yılında Doğu Kudüs'ü işgal edişinin 50'nci yıl dönümü dolayısıyla radikal Yahudi gruplar Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Aksa'ın da içerisinde bulunduğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Gazze Şeridi ise 2006'dan bu yana İsrail tarafından abluka altında tutuluyor. İsrail, inşa ettiği "Ayrım Duvarı" ile Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişlerini de engelliyor.