Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada ülkede geçen ağustos ayından bu yana yaşanan şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 400 bin çocuğun açlık tehdidi altında olduğu belirtildi.

Kasai bölgesindeki siyasi krizin sağlık programlarının uygulanmasını zorlaştırdığına işaret edilen açıklamada, çocukların yeterli beslenme koşullarına sahip olmadıkları bilgisine yer verildi.

"Yüz binlerce çocuğun hayatı tehlikeye girebilir"

UNICEF Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier, "Kriz karşısında ülkede en savunmasız durumda olanlar arasında çocuklar yer alıyor. Sağlık hizmeti, beslenme ve içme suyu ihtiyacı karşılanmadığı takdirde yüz binlerce çocuğun hayatı tehlikeye girebilir." ifadelerini kullandı.

UNICEF verilerine göre krizin Kasai bölgesinde verdiği zararı karşılamak için 40,2 milyon dolarlık bir bütçe gerekiyor.