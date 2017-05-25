Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlıkta üst düzey güvenlik bürokratlarının da katılımıyla yapılan acil durum kabine toplantısına (COBRA) başkanlık eden İngiltere Başbakanı Theresa May, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Manchester'daki bombalı saldırının ardından "kritik" basamağına yükseltilen terör tehdit seviyesini değerlendiren May, "Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada ilerleme kaydedildi ancak Ortak Terör Analiz Merkezi tarafından değerlendirilen tehdit seviyesi 'kritik' basamağında kalacak." diye konuştu.

Bugün Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılacağını hatırlatan May, saldırıyla ilgili ayrıntıların ve bazı fotoğrafların ABD medyasına sızdırılmasının ardından İngiliz ve ABD polis teşkilatları arasında yaşanan krize de değindi. Zirvede ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşmede konuyu gündeme getireceğini belirten May, "Başkan Trump'a, kolluk kuvvetlerimiz arasında paylaşılan istihbaratın güvende tutulması gerektiğini açıkça söyleyeceğim." ifadesini kullandı.

May, yarın da İtalya'da yapılacak G7 Zirvesi'ne katılacağını ve bu toplantıda diğer liderlerle birlikte terörle mücadele konusunu masaya yatıracaklarını söyledi.