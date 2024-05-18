İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait petrol tankerini vurdu

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mayıs 2024 18:56 - Güncelleme: 18 Mayıs 2024 19:24 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait petrol tankerini vurdu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada gemiyi su bastığı ve dümen hakimiyetini kaybedildiği açıklandı.