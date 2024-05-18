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İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait petrol tankerini vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait petrol tankerini vurdu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada gemiyi su bastığı ve dümen hakimiyetini kaybedildiği açıklandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere saldırı başlatmıştı. Husiler bugün Kızıldeniz'den geçen Yunanistan'a ait bir petrol tankerini vurdu.

GEMİ PANAMA BANDIRALI

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamaya göre, Husiler, 18 Mayıs sabahı yerel saatle saat 01.00 civarında gemisavar balistik füzeleriyle Panama bandıralı, Yunanistan'a ait M/T Wind adlı petrol tankerini vurdu.
İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait petrol tankerini vurdu - 1. Resim

SU ALMAYA BAŞLADI, DÜMEN HAKİMİYETİ KAYBOLDU

Rusya'dan Çin'e doğru hareket eden M/T Wind, saldırı sonrasında su almaya başladı. Gemide arıza nedeniyle dümen hakimiyeti de kayboldu. 
 
Yemen'deki koalisyon güçleri M/T Wind'in imdat çağrısına hemen cevap verdi. Saldırıda herhangi bir can kaybı bildirilmedi. 
 
M/T Wind mürettebatı, itiş ve yönlendirmeyi yeniden sağlamayı başararak, yoluna devam etti.
 

ABD HUSİLERE KARŞI KOALİSYON KURDU

Öte yandan ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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