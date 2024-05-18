İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait petrol tankerini vurdu
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait petrol tankerini vurdu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada gemiyi su bastığı ve dümen hakimiyetini kaybedildiği açıklandı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere saldırı başlatmıştı. Husiler bugün Kızıldeniz'den geçen Yunanistan'a ait bir petrol tankerini vurdu.
GEMİ PANAMA BANDIRALI
ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamaya göre, Husiler, 18 Mayıs sabahı yerel saatle saat 01.00 civarında gemisavar balistik füzeleriyle Panama bandıralı, Yunanistan'a ait M/T Wind adlı petrol tankerini vurdu.
SU ALMAYA BAŞLADI, DÜMEN HAKİMİYETİ KAYBOLDU
Rusya'dan Çin'e doğru hareket eden M/T Wind, saldırı sonrasında su almaya başladı. Gemide arıza nedeniyle dümen hakimiyeti de kayboldu.
Yemen'deki koalisyon güçleri M/T Wind'in imdat çağrısına hemen cevap verdi. Saldırıda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
M/T Wind mürettebatı, itiş ve yönlendirmeyi yeniden sağlamayı başararak, yoluna devam etti.
ABD HUSİLERE KARŞI KOALİSYON KURDU
Öte yandan ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi