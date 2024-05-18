Otelin önü meydan muharebesine döndü! Kırgız gurup ile yabancı öğrenciler arasında arbede, 29 yaralı var

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Kırgızistan'da 13 Mayıs'ta bir grup Kırgız ile yabancı öğrenciler arasında arbede yaşandı. Kavga yabancı grubun kaldığı otelin önünde devam etti. Kavga görüntüleri sosyal medya paylaşılınca, dün akşam yüzlerce Kırgız otelin önünde toplandı. Adeta meydan muharebesine dönen kavgada 29 kişi yaralandı.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Mayıs’ta şehrin doğusunda bir grup Kırgız ile bir grup yabancı öğrenci arasında arbede yaşandı. Arbededen kaçan yabancı öğrencileri takip eden Kırgız gençler öğrencilerin kaldığı otelin önüne geldi ve kavga otel önünde devam etti.

OTELİN ÖNÜ MEYDAN MUHAREBESİNE DÖNDÜ!

İki grup arasındaki kavganın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ise dün akşam yüzlerce Kırgız otelin önünde toplanarak olay çıkardı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis, kalabalığı uzaklaştırırken, olaya karışan 3 yabancının yakalandığını, göstericilerin ise sabaha karşı dağıldığını bildirdi. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, olaylarda 29 kişinin hafif derecede yaralandığını duyurdu.

"ÜLKEDE 5 BİNE YAKIN YASADIŞI YABANCI VAR'

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev da yaptığı açıklamada, dün başkentte 18 ile 25 yaş arasında değişen 700 kişinin şehrin merkez caddelerinin birinde toplandığını belirtti. Toplananların kızgınlığının Pakistan, Bangladeş, Mısır ve Hindistan gibi ülkelerden gelen vatandaşların sayısının hızla artmış olması olduğunu aktaran Taşiyev, “Bahsi geçen ülkelerden gelen göçmen sayısının artması nedeniyle tedbirler almaya başlamıştık. Cumhurbaşkanımız, ülkede yasadışı bulunan vatandaşların sorumluluğunu gözden geçirme talimatı vermişti” dedi.

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"SIKI ÖNLEMLER ALACAĞIZ"

Taşiyev, polisin olaylara müdahale etmediğini, ancak kamu düzeni ihlali olursa önlemler alacaklarını kaydederek, “Dün toplananların taleplerini bir dereceye kadar doğru buluyoruz ancak kamu düzeninin ihlali ve ülkeye yönelik bir tehdit varsa, o zaman sıkı önlemler alacağız” ifadelerini kullandı.

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"HABERLER YANLIŞTIR'

Kırgızistan Bakanlar Kurulu’ndan dünkü olaylarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “sosyal medyada gerçek dışı bilgilerin yayılması yoluyla etnik gruplar arası şiddet ve huzursuzluğu kışkırtma girişimleri” şiddetle kınandı. Açıklamada, “Uluslararası basında yabancı öğrencilere karşı işlendiği iddia edilen cinayetler ve şiddet olaylarıyla ilgili haberler yanlıştır” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattığı, tüm faillerin tespit edilerek yasalara uygun olarak cezalandırılacağı aktarıldı.

KIRGIZİSTAN'A PROTESTO NOTASI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan Maslahatgüzarına protesto notası iletildiği belirtildi. Açıklamada, “Kırgız maslahatgüzarına, Kırgız hükümetinin Pakistanlı öğrencilerin ve vatandaşların emniyeti ile güvenliğini sağlamak için mümkün olan tüm önlemleri alması gerektiği vurgulandı” ifadeleri kullanıldı.