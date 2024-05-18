İsrail Gazze'de hastane çevresini vurdu! Çoğu kadın ve çocuk en az 28 ölü var

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail, Gazze'de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Kemal Advan Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 28 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin topraklarını işgal eden İsrail, abluka altındaki Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana acımasız saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları Beyt Lahiya'da Kemal Advan Hastanesi'ni vurdu. Saldırı nedeniyle çoğu kadın ve çocuk en az 28 Filistinli hayatını kaybetti.

ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK 28 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye, yaptığı açıklamada, saldırıda 10'u çocuk, 10'u kadın 28 kişinin şehit olduğunu, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralıların çoğunun sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de tıbbi yetersizlikler nedeniyle kurtarılamadığını söyleyen Ebu Safiye, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği dolayısıyla durumun "felaket" olduğunu vurguladı.

Bölgedeki sağlık ekiplerinin enkaz altından ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı, hava saldırısında ayrıca Kemal Advan Hastanesi'nin duvarlarının bir kısmının da yıkıldığı aktarıldı.