İsrail'in saldırıları nedeniyle 800 bin Filistinli Refah'tan zorunlu göç etti

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Mayıs ayı başında başlattığı acımasız saldırılar nedeniyle 800 bin Filistinlinin Refah'tan zorunlu olarak göç ettiğini duyurdu. UNRWA Başkanı Philippe Lazzarini, Filistinlilerin Gazze'nin orta bölgelerine geri döndüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin güneyindeki Refah şehrinden zorunlu olarak göç eden Filistinli sayısını açıkladı.

800 BİN FİLİSTİNLİ ZORUNLU GÖÇ ETTİ

Lazzarini, sosyal medya sitesi X üzerinde yaptığı bir paylaşımda, "Rafah'ın nüfusunun neredeyse yarısı olan 800.000 kişi, İsrail güçlerinin 6 Mayıs'ta bölgede askeri operasyon başlatmasından bu yana göç etmek zorunda kaldı" dedi.

FİLİSTİNLİLER GAZZE'NİN ORTA BÖLGELERİNE GERİ DÖNDÜ

Lazzarini, Refah'tan ayrılmak zorunda kalan Filistinlilerin çoğunun Gazze'nin orta bölgelerine ve binaların çoğunun yıkıldığı Han Yunus'a gittiğini söyledi. 6 Mayıs'tan bu yana sadece 33 yardım kamyonu Gazze'nin güneyine ulaştığını söyleyen Lazzarini "Bu, artan insani ihtiyaçlar ve kitlesel yerinden edilme karşısında küçük bir damladır." ifadelerini kullandı.

İSRAİL REFAH'A SALDIRIALRINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail, Hamas'ın ateşkes taleplerini kabul ettiğini açıklamasına rağmen 6 Mayıs'ta, 2 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı başlatmıştı. Refah'taki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunan İsrail, günlerdir Refah'a saldırılarını sürdürüyor.

7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesinin, 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.