Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Virginia eyaletindeki Temyiz Mahkemesi 4. Dairesi, ABD Adalet Bakanlığınca yapılan, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına yönelik vize ve ülkeye giriş yasağını askıya alan karara ilişkin temyiz başvurusunu reddettiğini açıkladı.

Başyargıç Roger L. Gregory, konuya ilişkin açıklamasında, Donald Trump'ın öngördüğü yasağın ülkedeki belli bir dini grubu hedef aldığını vurguladı.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ise karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Sessions yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığı, bu ülkenin vatandaşlarını tehlikelerden korumak için bütün gücünü kullanacaktır. Yüksek Mahkemeden bu kararı gözden geçirmesini isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.