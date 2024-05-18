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Kuzey Kore'den yeni hamle! 'Navigasyonlu taktik balistik füze' ateşlendi, Kim yerinde izledi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kore Yarımadasında gerilimi tırmandıracak adımlar atmaya devam eden Kuzey Kore, bu kez yeni geliştirilen otonom navigasyon sistemine sahip taktik balistik füzeyi test etti.

Kuzey Kore'den bölgedeki gerilimi artıracak yeni bir hamle daha geldi. Peş peşe yaptığı füze denemelerine bir yenisini daha ekleyen Kuzey Kore, bu kez yeni geliştirilen otonom navigasyon sistemine sahip taktik balistik füzeyi başarılı bir şekilde test ettiğini açıkladı.

Balistik füze ve nükleer silah programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore, dün gerçekleştirilen silah testine dair yaptığı açıklamada detaylara yer verdi.

KİM JONG-UN DA İZLEDİ

Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre; yeni geliştirilen otonom navigasyon sistemine sahip taktik balistik füze, ülke lideri Kim Jong-un'un denetiminde test edildi. Başarılı bir şekilde tamamlanan test atışı ile otonom navigasyon sisteminin güvenilirliğinin doğrulandığı belirtildi.

Füzenin uçuş mesafesi, ulaştığı irtifa ve vurulan hedefin konumu gibi teknik bilgilere ise yer verilmedi. Denemeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim’in savunma sanayii yetkililerini tebrik ettiği aktarıldı.

Kuzey Kore'den yeni hamle! 'Navigasyonlu taktik balistik füze' ateşlendi, Kim yerinde izledi - 1. Resim

DÜN DE FÜZE DENEMESİ YAPMIŞTI

Kuzey Kore, dün yerel saatle 15.10 sularında ise Japon Denizi istikametine doğru birden fazla balistik füze fırlatmış, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füzelerin kısa menzilli olduğunu ve yaklaşık 300 kilometre uçtuğunu açıklamıştı.

Japonya hükümeti de denemeyi doğrularken, Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesine girmediğini ifade etmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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