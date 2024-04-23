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Kuzey Kore'den "nükleer karşı saldırı" tatbikatı! Kim, dünyaya meydan okudu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kuzey Kore&#039;den &quot;nükleer karşı saldırı&quot; tatbikatı! Kim, dünyaya meydan okudu

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Kore, süper büyük çoklu roketatarların kullanıldığı bir nükleer karşı saldırı tatbikatı gerçekleştirdi. Ülke lideri Kim Jong-un yönettiği tatbikatın düşmanlara yönelik açık bir uyarı olduğu belirtildi.

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze testini doğruladı. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan açıklamaya göre ülke lideri Kim Jong-un’un yönetiminde nükleer karşı saldırı tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

ABD ve Güney Kore'nin bölgede düzenlediği ortak askeri tatbikatlara cevap olarak gerçekleştirilen tatbikatta nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 600 milimetre çapındaki süper büyük çoklu roketatarların denendiği, 352 kilometre mesafedeki hedef olarak belirlenen adanın isabetli bir şekilde vurulduğu aktarıldı.

"DÜŞMANLARA AÇIK BİR UYARI"

En üst düzey nükleer saldırı alarmına hazırlık senaryosu çerçevesinde yapılan tatbikatın, “Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini hem nitelik hem nicelik olarak güçlendirme” amacını taşıdığı belirtildi. Tatbikatın “düşmanlara yönelik açık bir uyarı” olduğu vurgulandı. Düşman güçlerin Kuzey Kore’yi güç kullanarak yok etmeye yönelik askeri faaliyetlerinin ülkenin güvenliği için risk oluşturduğu kaydedilen açıklamada, “Göz ardı edilemeyecek bu gerçek, Kuzey Kore'nin kendi güvenliğini ve bölgesel barışı sağlamak adına durumu aktif bir şekilde kontrol edebilecek askeri kapasiteyi ezici ve hızlı bir şekilde güçlendirmesini gerektirmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'den

TALİMAT VERDİ

Tatbikatın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, devletin nükleer gücünü istikrarlı bir şekilde arttırmanın önemli olduğunu vurguladı. Ülkesinin nükleer güçlerinin herhangi bir ani durumda “savaşı caydırma” ve “savaşta inisiyatif alma” gibi önemli görevleri hızlı ve doğru bir şekilde yerine getireceğini belirten Kim, yetkililere Kuzey Kore'nin stratejik nükleer kapasitesini daha da güçlendirme talimatı verdi.

Kuzey Kore'den

ALARMA GEÇİRMİŞTİ

Öte yandan Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri’nden dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saat ile 15.03’te Japon Denizi istikametine doğru balistik füze fırlattığı bildirilmişti. Füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedilmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise Pyongyang’ın birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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