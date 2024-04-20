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Kuzey Kore, süper büyük savaş başlığı ile yeni tip uçaksavar füzesini test etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kuzey Kore, süper büyük savaş başlığı ile yeni tip uçaksavar füzesini test etti

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Uygulanan yaptırımlara rağmen nükleer silah ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore bir kez daha dünyaya meydan okudu. Son olarak, süper büyük savaş başlığı ile "Pyoljji-1-2" adlı yeni tip uçaksavar füzesi test edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer silah ve balistik füze programını sürdüren Kuzey Kore'den yeni silah denemesi geldi.

2 YENİ DENEME YAPTILAR

Kuzey Kore Füze İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Hwasal-1 Ra-3” stratejik seyir füzesi için tasarlanan süper büyük savaş başlığı ile “Pyoljji-1-2” adlı yeni tip uçaksavar füzesinin dün Doğu Denizi'nde başarılı bir şekilde test edildiği duyuruldu. Her iki testin de silah geliştirme çalışmalarının rutin bir parçası olduğu ve bölgesel güvenlik durumuyla bir ilgisinin olmadığı aktarıldı.

2024'ÜN 6. FÜZE DENEMESİ

Kuzey Kore Füze İdaresi, Şubat ayı başında süper büyük savaş başlığı taşıyan bir seyir füzesi ile yeni tip bir uçaksavar füzesinin test edildiğini açıklamıştı. Yapılan denemelerin komşu ülkelerin güvenliği üzerinde bir etkisinin olmadığı ifade edilmişti.
Kuzey Kore'nin son füze testi, ülkenin bu yılki 6. seyir füzesi denemesi olarak kayıtlara geçti.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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