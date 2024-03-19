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Kuzey Kore'den yeni gövde gösterisi! Roketlerin görüntüsünü paylaştılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kuzey Kore&#039;den yeni gövde gösterisi! Roketlerin görüntüsünü paylaştılar

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gövde gösterisine devam eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer kapasiteli çoklu roketatarların kullanıldığı topçu birliklerinin tatbikatını izledi. Kim'in denetlediği tatbikatta ateşlenen en 6 roketin görüntüsü de paylaşıldı.

Kuzey Kore, askeri tatbikatlarını son dönemde artırdı. Paraşütçü birliklerinin katılımıyla düzenlenen hava indirme tatbikatını geçtiğimiz günlerde bizzat yöneten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu kez de nükleer kapasiteli çoklu roketatarların kullanıldığı topçu birliklerinin tatbikatını izledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim'in denetlediği tatbikatta ateşlenen en az 6 roketin görüntülerini paylaştı. Lider Kim, tatbikatta kullanılan nükleer kapasiteli çoklu roketatarların topçu birliklerinin 'muharebe kabiliyetini' artıracağını belirtti.

"SEUL'Ü YOK EDECEK ASKERİ GÜCE SAHİBİZ"

Kore Yarımadası'nda bir savaş çıkması durumunda 'Seul'ü yok edecek' askeri güce sahip olduklarını söyleyen Kim, savaşın Kuzey Kore düşmanları için feci sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Diğer yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin fotoğraflarda gösterilenden daha fazla fırlatma gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kuzey Kore'den yeni gövde gösterisi! Roketlerin görüntüsünü paylaştılar - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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