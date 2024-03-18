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Kuzey Kore balistik füze fırlattı! Güney Kore ve Japonya'dan açıklamalar peş peşe geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kuzey Kore balistik füze fırlattı! Güney Kore ve Japonya&#039;dan açıklamalar peş peşe geldi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 3 balistik füze fırlattığı duyuruldu. Japonya Savunma Bakanlığı da füzelerin azami 50 kilometre irtifaya ulaşabildiği ve Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünü açıkladı.

 Kuzey Kore, Japon Denizi'ne 3 balistik füze fırlattı. Güney Kore ve Japonya'dan konu ile ilgili açıklamalar peş peşe geldi. 

"AÇIK BİR PROVOKASYON"

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.44-08.22 arasında Japon Denizi yönüne üç balistik füze fırlattığı belirtildi. Açıklamada, başkent Pyongyang yakınlarından fırlatılan füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü bildirildi. Denemelerin şiddetle kınandığı açıklamada, "açık bir provokasyon" olarak nitelendirilen füzelerin "Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı ciddi şekilde tehdit ettiği" kaydedildi.

JAPONYA'DAN KINAMA: TOPLUMUN BARIŞ VE GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füzelerinin azami 50 kilometre irtifaya ulaşabildiği ve Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünü açıkladı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, meclis oturumundaki konuşmasında sert tepki gösterdiği füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

Denemeleri "kabul edilemez" şeklinde niteleyen Başbakan Kişida, "Şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kore'nin bir dizi eylemi ülkemizin, bölgemizin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ediyor" dedi.

Füzelerin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava unsurlarında hasar tespit edilmediği bildirildi.

ZAMANLAMADA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Denemelerin, Seul'de 18-20 Mart'ta düzenlenecek ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da katılacağı "Gelecek Nesiller için Demokrasi" zirvesi öncesi gerçekleşmesi dikkati çekti.

Kuzey Kore, en son 14 Şubat'ta, ülkenin doğu kıyısından yeni tip "Padasuri-6" karadan denize seyir füzesini fırlatmıştı...

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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