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Haberler > Dünya > Provokasyonlar harekete geçirdi! Güney Kore'den kuzey sınırında askeri tatbikat

Provokasyonlar harekete geçirdi! Güney Kore'den kuzey sınırında askeri tatbikat

Düzenleyen: / Kaynak: Yonhap
- Güncelleme:
Provokasyonlar harekete geçirdi! Güney Kore&#039;den kuzey sınırında askeri tatbikat
Kore Yarımadası, Askeri Tatbikat, Provokasyon, Haber

Dünya Haberleri  / Yonhap

Güney Kore, Kuzey Kore ile batı sınırında yer alan adalarda birçok donanma gemisinin ve helikopterin katıldığı 'büyük ölçekli askeri tatbikat' gerçekleştirdi. Tatbikatların ana sebebinin "Kuzey'in provokasyonları" olduğu belirtildi.

Kore Yarımadası'nda gerginliği tırmandıran adımlar atmaya devam eden Kuzey Kore, son olarak Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatlarına tepki göstermiş, paraşütçü birliklerinin katılımıyla 'hava indirme tatbikatı' düzenlemişti. Kuzey Kore'nin ardından bir adım da Güney Kore'den geldi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı güçlerini konuşlandırmak üzere batı sınırındaki adalar çevresinde 'geniş çaplı bir askeri tatbikat' gerçekleştirdi.

DONANMA GEMİLERİ VE HELİKOPTERLER KATILDI

Kuzeybatı Adaları Savunma Komutanlığı tarafından konuya dair yapılan açıklamaya göre, Kuzey ile Sarı Deniz sınırına yakın Baengnyeong ve Yeonpyeong adaları çevresinde cuma günü gerçekleştirilen tatbikata bazı donanma gemileri ve helikopterleri katıldı.

ANA SEBEP 'PROVOKASYONLAR'

Açıklamada, tatbikatın Kuzey Kore'nin 'provokasyonları' nedeniyle yapıldığı da belirtildi.

Tatbikatlar, önümüzdeki ay Güney Kore'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Kuzey'in yerel provokasyonlara girişebileceği endişesinin yaşandığı bir ortamda yapıldı.




Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Yonhap
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