Kim Jong-un bizzat yönetti, kızı da eşlik etti! Kuzey Kore'den 'hava indirme tatbikatı'

Kuzey Kore’de paraşütçü birliklerinin katılımıyla düzenlenen hava indirme tatbikatını bizzat yöneten Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, en zorlu savaş şartlarına karşı hazır olmak için yoğun askeri tatbikatları sürdürme talimatı verdi.

Kore Yardımadası'nda sürekli hareketliliğe neden olan ve ardı ardına silah testleri ile askeri tatbikatlar gerçekleştiren Kuzey Kore, bir adım daha attı. ABD ve Güney Kore'ye meydan okuyan Kuzey Kore, bu kez paraşütçü birliklerinin katılımıyla 'hava indirme tatbikatı' düzenledi.

KIM JONG-UN BİZZAT YÖNETTİ

Paraşütçü birliklerinin savaş kabiliyetini ölçmek amacıyla yapılan tatbikatı lider Kim Jong-un bizzat yönetti. Düşman mevzilerine havadan iniş senaryosu çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, en zorlu savaş şartlarına hazır olunması için yoğun tatbikatların sürdürülmesi talimatı verdi.

Tatbikatta Kim’e kızı Ju-ae'nin de eşlik etmesi dikkat çekti.

ARDI ARDINA ASKERİ TATBİKATLAR GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Bu yılın başından beri 5 seyir füzesi denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, 7 Mart'ta Güney Kore’nin başkenti Seul’ü vurma kapasitesine sahip cephe birliklerinin de katılımıyla topçu atış tatbikatı düzenlenmişti.

Pyongyang son olarak 13 Mart’ta tankçı birliklerinin katılımıyla atış tatbikatı yaptığını duyurmuştu.

PUTİN'İN HEDİYE ETTİĞİ ARABAYI KULLANDI

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kim’in Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından geçen ay hediye edilen arabayı ilk kez kullandığı belirtildi.

Putin’in hediyesinin mükemmel derecede işlevsel ve güvenilir olduğu kaydedilirken, Kim Jong-un'un Putin'in hediyesi olan arabayı kullanmasının gelişen Kuzey Kore-Rusya dostluğunun açık bir kanıtı olduğu vurgulandı.