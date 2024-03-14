Kuzey Kore'den gövde gösterisi! Kim, yeni geliştirilen tankın üzerine çıkıp meydan okudu

Her fırsatta dünyaya meydan okuyan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, gerçek atış tatbikatı gerçekleştirdi. Bu kapsamda Kuzey Kore, yeni geliştirdiği tankı ilk kez kamuoyuna tanıttı; Kim Jong-un ise yeni tankın test sürüşünü bizzat yaptı.

ABD ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası yakınlarında geçtiğimiz hafta başlattığı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı sonrası Kuzey Kore’den bir misilleme daha geldi.

YENİ TANKI TANITTILAR

Kuzey Kore dün tankçı birliklerinin katılımıyla gerçek atış tatbikatı gerçekleştirdi. Tankçı birliklerinin muharebe yeteneklerini denetlemeyi amaçlayan tatbikatta ülkenin yeni geliştirdiği tankın da yer aldığı belirtildi. Ülke lideri Kim Jong-un ise yeni tankın test sürüşünü bizzat gerçekleştirdi.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜLERİ" OLARAK TANIMLIYOR

Kuzey Kore'nin sahip olduğu tankları “dünyanın en güçlüleri” olarak niteleyen Kim'in, yeni tankın vurucu gücü ve manevra kabiliyetinden büyük memnuniyet duyduğu aktarıldı. Kamuoyuna tanıtılan yeni tankın 2020 yılında, Kore İşçi Partisi'nin 75. yıl dönümünü kutlamaları sırasında sergilenen tankın gelişmiş bir versiyonu olabileceği yorumları yapıldı.

Kuzey Kore geçtiğimiz hafta “düşmanın başkentini” vurma kapasitesine sahip cephe birliklerinin de katılımıyla topçu atış tatbikatı gerçekleştirmişti. Tatbikatı bizzat yöneten Kim, topçu birliklerine fiili bir savaşa girildiğinde “acımasız ve hızlı” saldırılarla inisiyatifi ele alabilmek için gerekli hazırlıkları sürdürme talimatı vermişti. Kuzey Kore'nin son adımlarının, ABD ve Güney Kore'nin bölgede geçtiğimiz hafta başlattığı 11 günlük ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın hemen ardından gelmesi dikkat çekmişti.