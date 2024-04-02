Kuzey Kore balistik füze fırlattı! Kim Jong-un yeni hipersonik füzesini mi test etti?

Kim Jong-un'un liderliğindeki Kuzey Kore dünyaya gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. Jong-un'un iki hafta önce yeni orta menzilli hipersonik füzenin motor testini denetlemesinin ardından Kuzey Kore, Japon Denizi'nde balistik füze fırlattı.

Kuzey Kore, Japonya Denizi olarak da bilinen Doğu Denizi'ne balistik bir füze ateşledi. Jong-un'un iki hafta önce yeni orta menzilli hipersonik füzenin motor testini denetlemesinin ardından gerçekleşen ateşleme "Kuzey Kore yeni hipersonik füzesini mi test etti?" sorularını beraberinde getirdi.

KUZEY KORE'DEN BİR GÖZDAĞI DAHA

Güney Kore'nin önde gelen medya kuruluşlarından Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore'nin balistik bir füze ateşlediğini duyurdu.

Güney Kore'nin askeri yetkililerine dayandırılan habere göre bu ateşleme Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un "yeni tip ara menzilli hipersonik füze için katı yakıtlı motorun başarılı bir testini denetlediğini" söylediği haberden yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, "Kuzey Kore füzesinin uçuş menzilini ve diğer yeteneklerini analiz ettiğini" söyledi.