Kuzey Kore sınırı aştı, ABD ve Güney Kore harekete geçti! Petrolde yeni adım

Güney Kore ve ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı hareket eden Kuzey Kore'nin 'petrol kaçakçılığı' konusunu ele almak için istişare kurulu oluşturma kararı aldı.

Kore Yarımadasında gerilim sürüyor. Gövde gösterilerine her gün bir yenisini ekleyen, yaptığı tatbikatlar ve füze denemeleri ile tepki çeken Kuzey Kore, özellikle Güney Kore, Japonya ve ABD ile gerginlik yaşamayı sürdürüyor.

Yonhap'ın habere göre; Güney Kore Dışişleri Bakanlığının Kuzey Kore'nin Nükleer İşlerinden Sorumlu Genel Direktörü Lee Jun-il ve ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Jung Pak, iki ülke arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik konuları telefonda görüştü.

KUZEY'İN PETROL KAÇAKÇILIĞINI İNCELEYECEKLER

İki isim, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı hareket ettiğini belirtti ve bunun engellenmesi adına 'Kuzey'in yasa dışı rafine petrol kaçakçılığını' incelemek üzere istişare kurulu oluşturulacağını açıkladı.

KUZEY KORE SINIRLAMAYI AŞTI

BMGK, 2017 yılında nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'nin rafine petrol ve petrol ürünleri ithalatına yıllık 500 bin varil sınırlaması getirmişti. BMGK Kuzey Kore Yaptırım Komitesi, Eylül 2023'teki raporunda ise getirilen bu sınırlamanın Kuzey Kore tarafından aşıldığı aktarılmıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin gemileriyle 'rafine petrol ve kömür kaçakçılığı' yaparak bu ülkeye kaynak sağladıkları gerekçesiyle 11 gemi, 2 kişi ve 3 firmaya yaptırım uygulandığını 17 Ocak'ta açıklamıştı.