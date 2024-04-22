Kuzey Kore’den bir balistik füze daha! Japonya'da kriz masası kuruldu

Kuzey Kore, süper büyük savaş başlığı ile yeni tip uçaksavar füzesini test etti

Kuzey Kore, süper büyük savaş başlığı ile yeni tip uçaksavar füzesini test etti

Kuzey Kore balistik füze fırlattı! Kim Jong-un yeni hipersonik füzesini mi test etti?

Kuzey Kore balistik füze fırlattı! Kim Jong-un yeni hipersonik füzesini mi test etti?

Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine doğru fırlattığı balistik füze Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştü. Japonya hükümeti ise bilgi toplamak ve hasar tespiti yapmak üzere başbakanlık bünyesinde kriz masası kurulduğunu duyurdu.

Nükleer silah ve balistik füze programını tüm hızıyla sürdüren Kuzey Kore'den bölgede gerilimi artıracak bir adım daha geldi.

JAPONLAR KRİZ MASASI KURDU

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang'ın yerel saat ile 15.03’te Japon Denizi istikametine doğru balistik füze fırlattığı bildirildi. İlk belirlemelere göre, füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedildi. Japonya hükümeti ise, bilgi toplamak ve hasar tespiti yapmak üzere başbakanlık bünyesinde kriz masası kurulduğunu duyurdu.

GÜNEY KORE DOĞRULADI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin türü tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığı kaydedilirken, detaylı analiz çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

YENİ SİLAHLARINI TEST ETMİŞTİ

Kuzey Kore, son olarak 19 Nisan’da “Hwasal-1 Ra-3” stratejik seyir füzesi için tasarlanan süper büyük savaş başlığı ile “Pyoljji-1-2” adlı yeni tip uçaksavar füzesini başarıyla test ettiğini duyurmuştu. Pyongyang’ın adımı, Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik endişelerini artırmıştı.