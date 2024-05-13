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Kuzey Kore Batı'yı uyardı... "Egemenlik haklarımızı sonuna kadar koruyacağız!"

Düzenleyen: / Kaynak: South China Morning Post
- Güncelleme:
Kuzey Kore Batı&#039;yı uyardı... &quot;Egemenlik haklarımızı sonuna kadar koruyacağız!&quot;

Dünya Haberleri  / South China Morning Post

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, aralarında Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu ABD'nin müttefiklerini bölgesel gerilimleri kışkırtmayı bırakmaları ve Kuzey Kore'nin egemenliğine saygı duymaları konusunda uyardı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve müttefiklerinin "askeri müdahale" ve "BM yaptırımlarının ihlalini izleme bahanesi altında" Kuzey Kore'ye karşı gözetleme faaliyetlerinde artış kaydedildiği ve bu durumun kınandığı belirtildi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, açıklamasının devamında İngiltere, Kanada , Almanya, Fransa, Yeni Zelanda ve Avustralya'ya, BM yaptırımlarını bahane ederek "Asya-Pasifik'e yönelik bariz askeri müdahalelerini" derhal durdurmaları çağrısında bulundu.

"EGEMENLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ"

Devlet ajansı KCNA, Kuzey Kore'nin resmi adını kullanarak, fazla ayrıntıya girmeden, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, egemenliğini ve güvenliğini tam olarak korumak için gerekli önlemleri alacaktır. "Batılı ülkeler, ABD'yi takip etme yönündeki mantıksız ve kör politikalarının kendi çıkarlarına zarar veren bir eylem olduğunu düşünmelidir." açıklamasında bulundu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Güney Kore ve İngiltere'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım kararlarını uygulamak amacıyla Nisan ayında Kore yarımadası yakınındaki sularda ortak deniz devriyeleri gerçekleştirdiğini söyledi. Geçtiğimiz ay Güney Kore ve Japonya donanmalarının katılımı ile iki günlük bir eğitim tatbikatı düzenlenmişti. 

AVUSTRALYA VE KANADA'YA ENGELLEME

Bu ayın başlarında, Kuzey Kore'yi gözetlediği belirlenen bir Avustralya helikopteri uluslararası hava sahasında bir Çin savaş uçağı tarafından durdurulurken, Ekim ayında da benzer koşullar altında da Kanada'ya ait bir savaş uçağı durdurulmuştu.

Kore yarımadasında gerilim çok yüksek. Kuzey Kore, 2022'nin başından bu yana, nükleer kapasiteli füzelerin testleri de dahil olmak üzere silah testlerinin kapsamını önemli ölçüde genişletti ve Pyongyang'ın düşman devlet olarak gördüğü ABD ve Güney Kore'ye karşı söylemlerini sertleştirdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: South China Morning Post
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