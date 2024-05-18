TikTok'taki tehlikeye dikkat çeken istihbarat uyardı: Sakın kullanmayın!

TikTok yasaklamaları devam ediyor! Şimdi de Fransa'da yasaklandı!

TikTok yasaklamaları devam ediyor! Şimdi de Fransa'da yasaklandı!

Kanada Güvenlik İstihbaratı (CSIS) Başkanı Vigneault, TikTok'un Çin hükümeti için bilgi kanalı olduğunu belirtti ve bu sosyal medya platformunun kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan ve sık sık tartışma konusu olan TikTok, bu kez Kanada'da gündem oldu.

Kanada Güvenlik İstihbaratı (CSIS) Başkanı David Vigneault, CBC News'e verdiği demeçte TikTok hakkında önemli uyarılarda bulundu. Vigneault, TikTok'un Çin hükümeti için bilgi kanalı olduğu gerekçesiyle kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak "Direktör olarak cevabım, Çin hükümetinin dünyanın dört bir yanındaki herhangi birinden kişisel bilgi elde edebilmek için çok açık bir stratejisi olduğudur" dedi.

Çin'in verileri işleyen ve analiz eden büyük çaplı merkezleri olduğu söyleyen ve yapay zeka geliştirdiklerine işaret eden Vigneault, nihai hedefin her zaman 'Çin Komünist Partisi'nin çıkarlarını korumak' olduğunu ileri sürdü.

Vigneault, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar Çin vatandaşlarının Çinli istihbarat toplayıcılarına yardım etmelerini gerektiren bir yasa çıkardığına dikkati çekti.

BİRÇOK ÜLKEDE SORUN HALİNE GELDİ

TikTok, başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkede 'ulusal güvenlik sorunu' olarak görülüyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, TikTok uygulamasının Çin'e milyonlarca kullanıcının verilerini kontrol etme olanağı sağladığını savunmuştu.

TikTok'un ABD'de devredilmesinin, devredilmemesi halinde ise yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısı ise 24 Nisan'da ABD Başkanı Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.