Alabama hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 1982 yılına ABD’nin Alabama eyaletinde kız arkadaşının eşini öldürmekten idama mahkûm edilen Tommy Arthur’un bugün infazı gerçekleşiyor.
Arthur, verdiği hukuk mücadelesiyle infazı yedi kere ertelemeyi başarmıştı.
Troy Wicker’ı planlayarak öldürmekle suçlanan 75 yaşındaki Arthur, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeye DNA testi için başvuru yapan Arthur’un dosyasındaki birçok delil kayboldu.
Son olarak 2016 yılında idam sehpasına bağlıyken mahkemenin erteleme kararı gelmişti.
Fakat Arthur’un infazının bugün gerçekleşeceği kesinleşti.
Sosyal medya kullanıcıları son dakika haberini üzüntüyle karşıladı.