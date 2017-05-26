Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester’da pazartesi gecesi meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle askıya aldığı seçim kampanyasını yeniden başlatan Jeremy Corbyn, hükümetin terörle mücadele stratejisini eleştirdi.

Terör saldırılarının toplumdaki kesimleri karşı karşıya getirmeye yönelik olduğuna dikkati çeken Corbyn, Manchester'daki saldırının failinin Müslümanları temsil etmediğini söyledi.

"Terörle savaşın işe yaramadığını kabul edecek cesareti göstermemiz lazım." ifadesini kullanan Corbyn, "Teröristleri besleyen ve terör üreten ülkelerden kaynaklanan tehdidi azaltmanın daha akıllıca bir yolunu bulmaya ihtiyacımız var." dedi.

Aralarında İngiliz istihbarat yetkililerinin de bulunduğu birçok uzmanın İngiltere’nin başka ülkelerdeki askeri müdahaleleri ile ülke içindeki terör olayları arasındaki bağlantıya dikkati çektiğini aktaran Corbyn, şunları söyledi:

“Bu değerlendirme, çocuklarımıza saldıranların suçunu hiçbir şekilde hafifletmiyor. Bu teröristler daima kınanacak ve eylemlerinin hesabı sorulacak. Ancak teröre, onu körüklemek yerine onunla mücadele eden ve halkımızın güvenliğini sağlamaya dönük etkin bir karşılığın en önemli parçası, terörün nedenleriyle ilgili doğru bir kavrayışa sahip olmaktır."

Corbyn, konuşmasında terörü besleyen askeri müdahalelere örnek olarak da İngiltere’nin Libya’ya müdahalesini gösterdi.