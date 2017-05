Türkiye Gazetesi

Yayımladığı mesajında, Ramazan'ın hem Britanya hem de dünya genelindeki tüm Müslümanlar için değerli ve özel bir dönem olduğunu belirten Başbakan May, "uzun yaz günlerine rağmen Britanya'daki Müslümanların gücünün, inançlarını yerine getirme özverisine sahip olduğunu" kaydetti.

"Ramazan, güçlü bir toplum ruhu duygusu beslelediğini, camilerin kapılarını açması ve tüm inançlardan insanları nezaketle ağırlamasıyla yansıtıyor." ifadesini kullanan May, iftarların da önemine vurgu yaparak, "(İftarlar) Her kesimden kişilerin bir araya getirilmesi, komşuların tecrübelerini birbirleriyle paylaşması ve dostluklar ile samimiyetin geliştirilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Bu ramazanda, bu barış, düşünce ve inanca bağlılık bayramının insanları nasıl birbirine yakınlaştırdığını kutlayalım ve hem burada hem de tüm dünyadaki Müslümanlara, hayırlı ramazanlar dileyelim." ifadelerine yer verdi. İngiltere'de yaşayan yaklaşık 3 milyon Müslüman, nüfusun yüzde 4,8’ini teşkil ediyor.