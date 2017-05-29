Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DEAŞ terörü Filipinler'e kadar uzandı. DEAŞ bağlantılı Maute örgütü ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar ülkenin Marawi kentinde hız kesmeden sürüyor. Bölgeden gelen son görüntüler ise korkunç. Polis Maute örgütü tarafından infaz edilen rehinelere ait cesetleri buldu. Ayrıca Marawi'de bir caminin yanındaki okula terör örgütü DEAŞ bayrağı asıldı. Bir DEAŞ'lı bayrağı dikerken görüntülendi.







SOKAKLARDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Filipinler'in Mindao eyaletinde bulunan Marawi kenti terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün kuşatması altında. Ülkede özel polis ve asker örgüte karşı seferber olmuş durumda. Sokaklarda çatışmalar aralıksız sürüyor.





CESETLERİ ÜST ÜSTE ATIP BIRAKMIŞLAR

Kentin merkezinden gelen fotoğraflarda yoğun duman bulutları gökyüzünü kaplamış durumda. Polis Marawi'de infaz edilen 16 rehinenin cesetlerine ulaştı. 8 erkeğin cesedi bir arazide öylece üst üste atılmış halde bulundu. Başlarından vurularak öldürülen sivillerin cesetleri tanınmaz haldeydi. Kadın ve çocukların olduğu diğer 8 ceset ise Mindanao Üniversitesi'nin kampüsünde bulundu.





ŞEHRİN YÜZDE 90'I BOŞALTILDI

200 bin kişinin yaşadığı Marawi'nin yüzde 90'ı boşaltıldı. Kentte halen binde fazla sivil bulunuyor. Güvenlik güçleri bölgede iki ateş arasında kalan sivilleri kurtarmak için operasyonları sürdürüyor.







YAŞAYANLARIN ÇOĞUNLUĞU MÜSLÜMAN



Mindanao eyaleti, Filipinlerde müslüman çoğunluğun yaşadığı bölgelerden biri olarak biliniyor. Maute'nin katlettiği sivillerin büyük bir çoğunluğunu da müslümanlar oluşturuyor.





CEZAEVİ VE KATEDRAL YAKMIŞLARDI

DEAŞ terör örgütü bağlantılı Maute örgütü, Marawi kentini Salı günü kuşatmıştı. Örgüt üyeleri 11 kişiyi rehin almış, iki okulu, bir cezaevi ve katedrali yakmıştı. Olayların yaşandığı sırada Rusya'da olan Filipinler Devlet Başkanı Duterte acilen ülkesine dönerek Marawi'de sıkı yönetim ilan etmişti.





BAŞKAN SIKIŞTI

Uzun süredir uyuşturucu ve şiddet olaylarıyla başa çıkmaya çalışan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte çeteleri ve uyuştucu kaçakçılığını önlemek adına sıra dışı önlemler almıştı. Suçu önlemek için kendisine yardım edecek olanlar para ödülü ve polise anında öldürme yetkisi vermişti. Duterte'nin her şeyin üzerine bir de terör örgütüyle nasıl başa çıkacağı merakla bekleniyor.





