Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Şeyh Rafi Ukla er-Raco, Arap nüfusun yaşadığı toprakları işgal eden terör örgütü PYD/PKK’ya karşı halk direnişini başlatacaklarını söyledi. Örgütün, Arapların Suriye kimliğini silmek istediğini belirten Raco, “Meclisi, Arapları terör örgütlerinden korumak için kurduk ve ülkenin bütün Arap aşiretlerini temsil ediyoruz” dedi. Uluslararası toplumun PYD/PKK’ya verdiği desteğe değinerek, “Artık PYD, PKK, YPG’ye destek vermesinler. PYD ve PKK aynı DEAŞ gibi terör örgütleridir. DEAŞ, Sünni ve Arap aşiretleri öldürdü ve göçe zorladı. PYD, Suriye’de DEAŞ’tan daha fazla kişiyi öldürdü. PYD, Münbiç, Tel Abyad, Resülayn ve Suluk bölgelerinde Arap aşiretlerinin evlerini yıktı” ifadelerini kullandı. Suriye ve Irak’taki aşiretlerle temas halinde olduklarını ifade eden Raco, “DEAŞ ve PKK , PYD, YPG ve Esad rejimine karşı savaşmaya hazırız. Suriye topraklarının büyük kısmında biz bulunuyoruz. Onların yanında kim durursa dursun, onlara karşı sopa ile bile olsa savaşacağız. PYD’ye karşı halk direnişi başlatacağız. Örgüte karşı savaşacağız. Ankara’da Irak’tan aşiret temsilcilerinin de katılacağı kapsamlı bir toplantı düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu. PYD/PKK’nın Esad rejimiyle işbirliği içine olduğunu hatırlatan Raco, “Tek gayeleri bizleri yerimizden edip, Şiileri ve Alevi Kürtleri bölgelerimize yerleştirmek. Biz hepimiz onlara karşı savaşmaya hazırız. Son nefesimize kadar savaşacağız” dedi.