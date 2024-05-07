İsrail'den Refah saldırısı ile ilgili yeni açıklama!

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail ordusu, Refah'a başlatılan kara operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada saldırı, "Terör operasyonu" olarak nitelendirildi.

İsrail ordusundan dün akşam saatlerinde başlatılan Refah saldırısı ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada 1.5 milyon sivilin yaşadığı Refah ile ilgili terör operasyonu ifade kullanıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hamas teröristlerinin ve doğu Refah'ın belirli bölgelerindeki altyapının ortadan kaldırılmasını içeren terörle mücadele operasyonu, istihbarata dayalı olarak gece saatlerinde başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

"İSRAİL YARDIMCI OLDU"

Hemen her gün özellikle çocukları ve kadınları hedef almasıyla bilinen İsrail ordusu, açıklamada bölgedeki sivillerin tahliyesine yardımcı olduklarını savundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İsrail ordusu, Doğu Refah bölgesinde yaşayanların, operasyon öncesinde Al-Mawasi'de bulunan genişletilmiş insani bölgeye geçici olarak tahliye edilmelerine yardımcı oldu. Ordu, bölgedeki sahra hastanelerinin ve çadırların genişletilmesini ve su, yiyecek ve tıbbi malzemelerin tedarikini kolaylaştırdı."

"İSTİHBARAT ALDIK"

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada bölgeye başlatılan ani operasyonun, Hamas saldırısı sonucu gerçekleştirildiğini öne sürdü. İlgili açıklamada "IDF birlikleri, Refah Geçidi'nin terörist amaçlarla kullanıldığı yönündeki istihbaratın ardından geçişin Gazze tarafında kontrolü ele geçirmeyi başardı. Operasyon, Refah Geçidi bölgesinden Kerem Şalom Geçidi bölgesine doğru havan toplarının ateşlenmesinden sonra gerçekleştirildi ve 4 İsrail askeri öldürüldü. Çok sayıda asker de yaralandı." ifadelerine yer verildi.