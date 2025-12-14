Sidney’deki silahlı saldırıda bir sivilin gösterdiği cesaret, dünya gündemine oturdu. Saldırganın üzerine atlayarak silahını alan Ahmed El Ahmed, iki yerinden vurularak yaralanmasına rağmen olası daha büyük bir faciayı önledi.

Avustralya medyası, Sidney’deki Bondi Plajı’nda düzenlenen silahlı saldırı sırasında saldırganlardan birini etkisiz hale getiren kişinin Ahmed al Ahmed olduğunu duyurdu.

X’te (eski adıyla Twitter) yayılan görüntülerde, bir sivilin silahlı saldırganlardan birinin silahını alarak müdahale ettiği anlar yer almıştı. Avustralya’nın 7NEWS kanalına konuşan aile yakınları, görüntülerdeki kişinin Ahmed al Ahmed olduğunu doğruladı.

43 yaşındaki Ahmed’in, Sidney’de yaşayan Müslüman bir esnaf ve iki çocuk babası olduğu belirtildi.

Ahmed’in kuzeni Mustafa, hastane önünde yaptığı açıklamada, Ahmed’in saldırı sırasında iki kez vurulduğunu ve silahlı saldırganla boğuşarak silahını etkisiz hale getirdiğini söyledi. Mustafa, “O sırada sadece oradan geçiyordu. Silahlarla hiçbir tecrübesi yoktu ama müdahale etmeye karar verdi” dedi.

7NEWS’e göre Ahmed al Ahmed, olayın ardından hastaneye kaldırıldı ve gece saatlerinde ameliyata alındı. Sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, ailesi umutlu olduklarını ifade etti.

Mustafa, “Onun sayesinde muhtemelen çok sayıda insan hayatta kaldı. Bizim için o yüzde yüz bir kahraman” ifadelerini kullandı.

SALDIRIDA 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pazar günü Bondi Plajı’nda Yahudilerin Hanuka Bayramı kapsamında düzenlenen bir etkinlik sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralandı. Avustralya polisi, ölenler arasında saldırganlardan birinin de bulunduğunu açıkladı.

Olayda bazı polis memurlarının da yaralandığı bildirildi. Yetkililer, iki şüphelinin gözaltına alındığını ve tehdidin kontrol altına alındığını duyurdu. Bazı kaynaklar saldırgan sayısının üç olabileceğini öne sürdü.

Saldırganların kimlikleri ve motivasyonlarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, siyasetçiler ve güvenlik kaynakları olayı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi.

