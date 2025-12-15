Sudan’da tansiyon zirveye çıktı. Birleşmiş Milletler’e ait barış gücü üssü insansız hava aracıyla hedef alındı, saldırıda 6 asker hayatını kaybetti. Uluslararası kamuoyunu sarsan kanlı saldırının ardından Türkiye’den sert tepki geldi.

Sudan’ın Abyei bölgesinde Birleşmiş Milletler Geçici Güvenlik Gücü’ne ait lojistik merkezin hedef alınmasının ardından Dışişleri Bakanlığı, Güney Kurdufan eyaletinin başkenti Kadugli’de bulunan BM tesisine yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Açıklamada, saldırıda Bangladeşli barış gücü personelinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Hayatını kaybeden askerler için rahmet, yaralananlar için acil şifa temennisi paylaşıldı:

"Abyei'deki BM Geçici Güvenlik Gücü'nün (UNISFA) Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinin başkenti Kadugli'de bulunan lojistik merkezine yapılan saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, hain saldırıda hayatını kaybeden Bangladeşli barış gücü personeline Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

TÜRKİYE, SUDAN’IN BİRLİĞİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Ankara, Sudan’ın birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının kritik önemde olduğuna işaret etti.

Ülkede devam eden çatışmaların barışçı yollarla sona erdirilmesine yönelik çabalara desteğin sürdüğü mesajı verildi.

SUDAN’DAKİ SALDIRININ BİLANÇOSU AĞIRLAŞTI

Bangladeş ordusuna bağlı Halkla İlişkiler Direktörlüğü, Kadugli’deki BM barış gücü tesisine yönelik saldırıda 6 Bangladeşli askerin hayatını kaybettiğini, 8 askerin yaralandığını duyurdu.

Sudan yönetimi, saldırının Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından insansız hava aracıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Hızlı Destek Kuvvetleri ise suçlamaları reddetti.

BM üssü vuruldu! 6 asker hayatını kaybetti: Türkiye, terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı

BM: SUDAN İÇ SAVAŞINDA EN ÖLÜMCÜL SALDIRI

Birleşmiş Milletler, Güney Kordofan bölgesindeki BM üssünün drone saldırısıyla hedef alındığını ve bunun Sudan iç savaşında BM personeline yönelik en ölümcül saldırı olarak kayda geçtiğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, barış gücü askerlerine yönelik saldırıların haksız olduğunu ve savaş suçu kapsamına girebileceğini söyledi. Saldırının sorumluluğuna ilişkin tartışmalar Sudan içinde yeni bir krizi tetikledi.

KADUGLİ’DEKİ BM ÜSSÜ HEDEFTE

Askeri kaynaklar, vurulan noktanın Abyei Geçici Güvenlik Gücü’ne ait lojistik merkez olduğunu aktardı.

BM barış gücü misyonu, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin resmi bir isim paylaşmadı. Bölgede çatışmaların sürdüğü ve güvenlik riskinin devam ettiği ifade edildi.

ABYEİ MİSYONU 2011’DEN BU YANA GÖREVDE

Hayatını kaybeden Bangladeşli askerleri, 2011’den bu yana görev yapan Birleşmiş Milletler Abyei Geçici Güvenlik Gücü bünyesinde bulunuyordu. Abyei bölgesi, Sudan ile Güney Sudan arasında petrol zengini yapısı nedeniyle uzun süredir anlaşmazlık konusu.

BM verilerine göre misyon kapsamında bölgede binlerce barış gücü askeri ve yüzlerce polis görev yapıyor.

